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ООН назвала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни

Неділя 06 квітня 2025 17:43
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ООН назвала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни Фото: Фолькер Тюрк (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський удар по Кривому Рогу, в результаті якої загинуло дев'ять дітей, став наймасовішим їх убивством за весь час війни.

Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку опубліковано на сайті організації.

"Це неймовірний жах - дев’ятеро дітей загинули, більшість з яких гралися в парку, коли над ними розірвалася бойова зброя з осколками. Теплого п’ятничного вечора у Кривому Розі, коли родини зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків, один вибух забрав життя 18 людей", - заявив Тюрк.

За його словами, застосування Російською Федерацією вибухової зброї в густонаселеному районі, без очевидної присутності військових, демонструє "відверту зневагу до життя цивільного населення".

Він також прокоментував безглузду версію російської влади про те, що ціллю була нібито група українських військових. Адже за даними ООН, у ресторані поруч з місцем влучання, незадовго до атаки проходив форум косметологів.

"Навіть якби російська влада мала інформацію про можливу присутність військових, спосіб і обставини удару можуть бути невибірковим нападом", - сказано у заяві.

Російській ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

У п'ятницю, 4 квітня, російська армія завдала удару по Кривому Рогу балістичною ракетною з касетним боєприпасом. Через атаку було вбито 18 громадян, серед них - 9 дітей.

Президент Володимир Зеленський рішуче засудив цей російський обстріл, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію.

Детальніше про атаку ворога на Кривий Ріг та наслідки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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