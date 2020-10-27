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ООН назвала размер убытков в туристической отрасли из-за COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Туристическая отрасль потеряла 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года. Это связано с сокращением числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.

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Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристической Организации объединенных наций.

В ООН заявляют, что ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, продолжают сильно бить по мировому туризму.

"За первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%. Это привело к потере 730 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2020 года сократились на 49% по сравнению с 2019 годом.

Также РБК-Украина писало, что спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%.

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