В ООН намерены следить за расследованием по делу об убийстве Шеремета

Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Гилмор заявила, что привлечение к ответственности имеет ключевое значение для обеспечения прав

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор заявил, что Управление комиссара ООН по правам человека будет следить за тем, как осуществляется правовая процедура в связи с арестом подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По еее словам, в ООН заявили, что приняли к сведенью произведенные аресты подозреваемых.

"Мы приняли к сведению произведенные на прошлой неделе аресты подозреваемых по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Мы будем с интересом следить за соответствующей юридической процедурой", - заявила она.

При этом она добавила, что привлечение к ответственности имеет ключевое значение для обеспечения прав, и оно должно быть обеспечено, независимо от того, кем является тот, кто совершил противоправное действие.

Также Гилмор обратила внимание на тот факт, что на Украине по-прежнему не привлечены к ответственности виновные в некоторых ранее совершенных нарушениях прав человека, в том числе в пытках и нападениях на журналистов и активистов.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Ими оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, который привлек к группе Кузьменко и Дугарь.

Кроме того, на прошлой неделе подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета избрали меры. На сегодня Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под стражей, Яна Дугарь - под домашним арестом.