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ООН фиксирует гибель 1417 мирных граждан в Украине с начала вторжения РФ

Фото: последствия удара войск РФ по школе в Харькове (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и до 2 апреля Организацией Объединенных Наций было зафиксировано 3455 жертв среди мирного населения. Из них 1417 убитых, в том числе 121 ребенок, и 2038 - раненых, в том числе 171 ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет международной организации.

"C 4:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 2 апреля 2022 года (местное время), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3455 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 1417 погибших и 2038 раненых", - говорится в публикации.

В ООН уточнили, что среди 1417 погибших: 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Из 2038 раненых: 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока не установили.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - сообщается в отчете.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что реальные цифры - значительно выше.

Ранее, 3 апреля, генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что из районов освобожденной от российских оккупантов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.

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