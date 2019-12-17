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Онлайн расчеты клиентов "Запорожгаз Сбыта" выросли более чем в 2 раза

Новости » Энергетика     17.12.2019 - 14:23
Онлайн расчеты клиентов "Запорожгаз Сбыта" выросли более чем в 2 раза
Иллюстративное фото (dtek.com)

Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года

С начала года почти 52 тыс. бытовых потребителей газа Запорожской области заплатили за газ онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Запорожгаз Сбыт".

"Для пользователей "Личного кабинета" на сайте 104.ua пока доступны платежные платформ iPay.ua, Portmone.com, MasterPass и EasyPay.ua. Кроме того, оплатить газ можно через Приват24, Ощад24, iBox и Pay.vn.ua", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, чаще всего потребители газа Запорожской области пользуются платежной платформой Portmone.com. В текущем году с ее помощью осуществлено почти 30,5 тыс. платежных операций.

"Заплатить за газ с помощью онлайн сервисов можно не выходя из своего дома или офиса, без очередей. В онлайн-расчетах комиссия минимальная, а иногда можно заплатить и без нее. Произвести оплату можно непосредственно в нашем "Личном кабинете" - говорит директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

На начало ноября "Личным кабинетом" на сайте 104.ua пользуются более 150 тыс. потребителей газа Запорожской области. "В "Личном кабинете" клиенты могут узнать цену газа, состояние своего лицевого счета, сумму к оплате, передать показания счетчика, скачать и распечатать счет, оплатить газ. Также можно воспользоваться паблик аккаунтом 7104.ua в Viber, а также мобильным приложением 104Mobile для смартфонов и 104MobileLight для iPhone", - говорится в сообщении.

Клиентами "Сумыгаз Сбыт" в 2019 году стали 1036 домохозяйств Клиенты "Ровногаз Сбыта" в 2,5 раза больше платят за газ через онлайн сервисы
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