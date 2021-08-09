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"Он для нас был просто никто": Лукашенко о смерти Шишова

Автор: Мария Кучерявец

Александр Лукашенко прокомментировал смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Он заявил, что оппозиционер был никем для него и страны в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии.

"Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну ладно, я президент, я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале только 3-4 человека только его и знали. Он для нас был просто никто. Ну какой сумасшедший возьмет в Беларуси пойдет его там чего-нибудь повесит, кроме там, если разборки какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь", - сказал Лукашенко.

Он выступил с требованием предоставить доказательства его причастности или его спецслужб к смерти Шишова.

"Он где находился? Он находился в Украине.. он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь, и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси", - добавил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси есть с кем разобраться, кроме погибшего.

"Надо разбираться, а если вы нас упрекнули: факты на стол...У нас хватает без Шишова, с кем надо разбираться, но мы ни на кого пока пальцем не показали", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

После чего полиция озвучила две основные версии его смерти.

Также стало известно, что дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.

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