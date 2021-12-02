"Омикрон" вскоре может стать причиной более половины случаев заражения в Европе

Такая предварительная оценка может подтверждать информацию о высокой трансмиссивности варианта "Омикрон" по сравнению со штаммом "Дельта".

Однако пока нет убедительных доказательств того, что "Омикрон" может так быстро передаваться, но ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керхов заявила, что агентство ожидает получить данные по этому поводу в течение нескольких дней.

На сегодняшний день в Европе зарегистрировано несколько десятков случаев заражения новым штаммом, который впервые был обнаружен на юге Африки в прошлом месяце.