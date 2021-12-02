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"Омикрон" вскоре может стать причиной более половины случаев заражения в Европе

Автор: Иванна Шовкун

По данным Агентства общественного здравоохранения ЕС (ECDC), новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе. Такой прогноз может сбыться уже в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такая предварительная оценка может подтверждать информацию о высокой трансмиссивности варианта "Омикрон" по сравнению со штаммом "Дельта".

Однако пока нет убедительных доказательств того, что "Омикрон" может так быстро передаваться, но ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керхов заявила, что агентство ожидает получить данные по этому поводу в течение нескольких дней.

На сегодняшний день в Европе зарегистрировано несколько десятков случаев заражения новым штаммом, который впервые был обнаружен на юге Африки в прошлом месяце.

Напомним, ВОЗ направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помагать с наблюдением и отслеживаением контактов.

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