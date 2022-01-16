"Омикрон" - не последний. Ученые предупредили о появлении новых штаммов COVID-19

"Чем быстрее распространяется "Омикрон", тем больше возможностей для мутаций, которые потенциально приводят к большему количеству вариантов", - объяснил Леонардо Мартинес, эпидемиолог инфекционных заболеваний Бостонского университета.

Эксперты заявляют, что каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать, и "Омикрон", по сравнению со своими предшественниками, распространяется гораздо быстрее.

"Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность того, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", - отмечают ученые.

Специалисты отмечают необходимость продолжения мероприятий общественного здравоохранения.

В частности, речь идет о вакцинации, и ношении масок для сдерживания появления новых штаммов.