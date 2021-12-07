UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Омикрон" показывает, что пандемия не закончилась после года вакцинации, - регулятор США

Автор: Артур Родивилов

В среду, 8 декабря, исполняется год с момента введения первых вакцин против COVID-19. Однако новый штамм "Омикрон" показывает, что пандемия еще не закончилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.

По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, в настоящее время во всем мире введено более 8 миллиардов доз - это самая крупная кампания вакцинации в истории.

"В эту среду исполняется год с момента введения первых вакцин против COVID-19. Год назад мы все надеялись, что к настоящему времени вакцины помогут всем нам выбраться из длинного темного туннеля пандемии. И все же, как показывает вариант "Омикрон", пандемия еще не закончилась", - заявила она.

Напомним, что коронавирус "Омикрон" быстро распространяется в Южной Африке. В ВОЗ отметили, что каждый день больных становится больше в два раза.

Отметим, в ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаКоронавирус