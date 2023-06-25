Омбудсмен підтвердив вбивство росіянами двох підлітків в окупованому Бердянську

Російські терористи вбили двох українських підлітків в окупованому Бердянську Запорізької області. Раніше окупанти звинуватили підлітків у партизанській діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.

Напередодні стало відомо, що у Бердянську російські військові вбили двох підлітків, які нібито займалися партизанською діяльністю.

"Двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганісян і Микита Ханганов, вступили в бій з окупантами. Як відомо, вони знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про "ліквідацію" хлопців", - написав омбудсмен.

Раніше підлітків та їх рідних переслідували окупанти. Тиграна Оганісяна викрали, допитували та катували електричним струмом.

У травні підлітки отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало до 20 років позбавлення волі.

"РФ має понести покарання! Вбивці мають бути засуджені! А весь світ має зрозуміти - щоденно на окупованих територіях порушуються права людини. І поки Україна не поверне свої території це буде продовжуватися й продовжуватися", - заявив Лубінець.

Що цьому передувало

Нагадаємо, про звинувачення та катування українських підлітків Тиграна Оганісяна і Микити Ханганова стало відомо ще навесні. Коли ситуація набула розголосу Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію, проте окупанти відмовилися.

Вчора правозахисники та активісти повідомили, що, ймовірно, підлітків у тимчасово окупованому Бердянську вбили російські загарбники. Окупаційна влада також заявила про "ліквідацію" хлопців, яких гауляйтер Рогов назвав терористами.

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