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В Олимпийской деревне в Токио обнаружен первый случай COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый случая заражения коронавирусом выявили 16 июля в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест на COVID-19 сдал иностранец из состава организаторов игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Japan Times.

Организаторы игр подтвердили изданию, что положительный тест на коронавирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады. Его имя и национальность не раскрываются из соображений конфиденциальности.

Заболевший был эвакуирован из Олимпийской деревни и помещен на карантин в отель, сообщила пресс-секретарь Токийского оргкомитета Маса Такая.

Напомним, накануне в Японии госпитализировали члена иностранной олимпийской делегации. У него в четверг вечером в аэропорту Нарита подтвердили положительный тест на коронавирус.

Отметим, участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию.

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