Олимпиаду-2020 могут перенести на конец года из-за коронавируса

Проведение летних Олимпийских игр могут перенести на конец 2020 года. Такую возможность допустила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото на фоне опасений, что коронавирус может сорвать мероприятие, передает Reuters.

"По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр", - сказала министр.

Также она добавила, что правительство Японии и принимающий город Токио намерены провести Игры по запланированному графику с 24 июля. Согласно условиям соглашения, право на отмену Игр принадлежит Международному олимпийскому комитету (МОК).

В свою очередь Томас Бах, глава МОК, отметил, что подготовка к "успешным", Играм в Токио все еще продолжается, а любая приостановка будет дорогостоящей.

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Японии составляет более 900 человек.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей. В качестве альтернативы рассматривалась трансляция Игр только в телевизионном режиме.