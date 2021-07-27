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На Олимпиаде в Токио зафиксировали новые COVID-случаи среди спортсменов

Автор: Инна Собора

Еще семь человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, дали положительный результат на COVID-19. Среди них - два спортсмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Теперь общее количество случаев коронавируса на Олимпиаде с начала этого месяца составило 155.

Сообщается, что один из заболевших спортсменов голландский теннисист. Он жил в спортивной деревне.

Также заболели три официальных лица, связанных с играми, один подрядчик и член оргкомитета.

В Японию для участия в Играх приехали 37 579 человек из зарубежных стран.

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