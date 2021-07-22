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На Олимпиаде в Токио зафиксировали 12 новых случаев COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

Среди привлеченных в проведении летних Олимпийских игр в Токио и участников соревнований выявили 12 случаев коронавируса за прошедшие сутки. В частности, заражение зафиксировали у двух спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Оргкомитет Токийский игр сообщает о 12 новых случаев заражения COVID-19, связанных с Олимпийскими играми, причем два из них касались иностранных спортсменов, проживающих в поселке спортсменов",- говорится в сообщении.

Так, спортсмены, у которых обнаружили COVID-19, являются представителями голландской и чешской сборной.

Общее количество людей, относящихся к Олимпиаде, которые получили положительный тест на коронавирус составляет на сегодня 87 человек.

Напомним, на Олимпиаде в Токио в сборной Чехии обнаружили третий случай заражения коронавирусом.

Ранее коронавирус был обнаружен у двух участников олимпийской сборной Чехии.

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Олимпиада 2020