На Олимпиаде в Токио зафиксировали 12 новых случаев COVID-19

Среди привлеченных в проведении летних Олимпийских игр в Токио и участников соревнований выявили 12 случаев коронавируса за прошедшие сутки. В частности, заражение зафиксировали у двух спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
"Оргкомитет Токийский игр сообщает о 12 новых случаев заражения COVID-19, связанных с Олимпийскими играми, причем два из них касались иностранных спортсменов, проживающих в поселке спортсменов",- говорится в сообщении.
Так, спортсмены, у которых обнаружили COVID-19, являются представителями голландской и чешской сборной.
Общее количество людей, относящихся к Олимпиаде, которые получили положительный тест на коронавирус составляет на сегодня 87 человек.
Напомним, на Олимпиаде в Токио в сборной Чехии обнаружили третий случай заражения коронавирусом.
Ранее коронавирус был обнаружен у двух участников олимпийской сборной Чехии.