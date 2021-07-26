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На Олимпиаде в Токио обнаружили уже 148 случаев коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

Число выявленных случаев COVID-19 среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 148. За минувшие сутки зафиксировано 16 новых заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

В частности, положительный тест на COVID-19 получили три спортсмена, гражданство которых пока не уточняется. Остальные инфицированные - члены персонала Олимпиады.

Организационный комитет заявил, что спортсмены и один из представителей персонала отныне не проживают на территории Олимпийской деревни.

Указано, что положительный тест на коронавирус получили 6 жителей Японии, а остальные - граждане других стран.

Напомним, на Олимпиаде в Токио обнаружили первый случай COVID у спортсмена после соревнований: его зафиксировали у представителя команды Нидерландов.

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Олимпиада 2020