Олимпиада в Пекине: Китай сообщил о 37 COVID-случаях среди спортсменов и персонала

Китай сообщил о новых случаях заболеваемости коронавирусом на Олимпийских играх в Пекине. Там заболело 37 человек среди спортсменов и персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Известно, что 27 новых случаев коронавируса были обнаружены у людей, после их прибытия в аэропорт пекина. Из них восемь случаев - у спортсменов или официальных лиц команд, которые должны были принять участие в Олимпиаде.

Власти Китая ввели строгие правила, которые отделяют спортсменов и персонал Олимпиады от остального мира. Участники могут свободно перемещаться между местом проживания и олимпийскими объектами на официальном транспорте, но им не разрешается свободно передвигаться в общественных местах. Также правила обязывают каждый раз при перелетах сдавать тесты на коронавирус.

Эти правила соблюдаются не только спортсменами, но и персоналом, представителями СМИ.