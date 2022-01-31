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Олимпиада в Пекине: Китай сообщил о 37 COVID-случаях среди спортсменов и персонала

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Китай, Понедельник 31 января 2022 06:51
Олимпиада в Пекине: Китай сообщил о 37 COVID-случаях среди спортсменов и персонала Фото: Китай сообщил о новых COVID-случаях на Олимпиале в Пекине (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай сообщил о новых случаях заболеваемости коронавирусом на Олимпийских играх в Пекине. Там заболело 37 человек среди спортсменов и персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что 27 новых случаев коронавируса были обнаружены у людей, после их прибытия в аэропорт пекина. Из них восемь случаев - у спортсменов или официальных лиц команд, которые должны были принять участие в Олимпиаде.

Власти Китая ввели строгие правила, которые отделяют спортсменов и персонал Олимпиады от остального мира. Участники могут свободно перемещаться между местом проживания и олимпийскими объектами на официальном транспорте, но им не разрешается свободно передвигаться в общественных местах. Также правила обязывают каждый раз при перелетах сдавать тесты на коронавирус.

Эти правила соблюдаются не только спортсменами, но и персоналом, представителями СМИ.

Напомним, что Китай сообщил о росте случаев COVID среди спортсменов и чиновников. С пятницы ситуация сильно изменилась.

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