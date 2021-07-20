Олимпиада и COVID: что происходит в Токио за три дня до начала Игр

Уже 23 июля стартует Олимпиада-2020 в Токио, которую перенесли с прошлого года из-за пандемии COVID. И несмотря на то, что за это время человечество научилось жить с коронавирусом, за три дня до старта летних Игр ситуация с олимпийцами в Японии настораживает .

РБК-Украина собрало актуальную информацию о том, что происходит сейчас в Токио.

Среди олимпийцев и персонала уже 60 случаев заражения COVID

По официальной информации, накануне старта Олимпийских игр коронавирус выявили у 60 работников и участников соревнований.

Первыми спортсменами с COVID-19 в Токио стали футболисты из ЮАР Табисо Моньяне и Камохело Махлаци, из-за которых вся команда ушла на самизоляцию.

Также подтвердился COVID у чешского пляжного волейболиста Одржея Перушича, и ему придется пропустить матч, запланированный на 26 июля. Также не исключено, что его вообще могут снять с Олимпийских игр.

Кроме того, стало известно о том, что заболела американская гимнастка Кара Икер, и еще один член команды ушел на самоизоляцию.

Японские ограничения коснулись и украинской команды

На самоизоляции в Токио находится также представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус. Все потому, что на рейсе Стамбул - Токио, которым она добиралась в Японию, у пассажиров рядом выявили COVID-19.

Несколько дней украинка не выходила из комнаты, а сейчас до 20 июля включительно проводит по одной тренировке в день отдельно от других спортсменов. Кроме того, она ежедневно сдает тесты на коронавирус.

Не ходить в рестораны и не употреблять алкоголь

Из-за строгих противоэпидемических ограничений участников Олимпиады в Токио просят не ходить в рестораны и не употреблять алкоголь за пределами олимпийской деревни.

Японские СМИ уже пишут об инциденте, когда олимпийцев заметили в центре Токио в пьяном виде. А это нарушение карантина, поскольку прибывшим спортсменам запрещается контактировать с местными жителями и посещать заведения вне олимпийской деревни.

Также организаторы ОИ отмечают, что посещение ресторанов после 20:00 создают "серьезные риски для репутации" Олимпийских игр.

Олимпиаду в Токио посетит гендиректор ВОЗ

Как сообщает японское правительство, Олимпиаду-2020 посетит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также сообщается, что он намерен обсудить меры противодействия коронавирусу с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

МОК опасается большого всплеска COVID, но вся ответственность - на Японии

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд опасается, что на Олимпиаде в Токио может произойти такой всплеск COVID, к которому никто не будет готов.

Чтобы это предотвратить, спортсменам и участникам делегаций делают ежедневные тесты, а людей с подозрением отправляют на карантин. По его словам, основная ответственность за то, чтобы ситуация была под контролем, лежит на японских властях.

"Они могут сказать - так, дальше продолжать Игры опасно. Но это гипотетически", - добавил Паунд.

Олимпиада в режиме чрезвычайной ситуации

Ситуация с коронавирусом в Японии накануне Олимпийских игр начала ухудшаться, и местная власть приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Он начал действовать за 10 дней до открытия Игр и продолжится на две недели после них.

Предполагается, что данная мера приведет к тому, что на некоторые спортивные площадки вообще не допустят зрителей. И это при том, что посещать стадионы и спортивные комплексы могут только японские болельщики.

Предыдущий пик заболеваемости пришелся на середину мая, но с конца июня снова растет ежедневное количество новых пациентов с COVID. Накануне Министерство здравоохранения сообщило о 3 093 новых случаях.

В самом Токио 17 и 18 июля регистрировалось более 1 000 случаев в день. Поэтому во время Олимпиады приняты особые меры, такие как ограничения на часы работы баров и ресторанов и запрет на продажу алкоголя.