Олимпиада 2022: сборная Украины по биатлону потеряла капитана через коронавирус

Елена стала первой украинской спортсменкой, которая заболела коронавирусом в Пекине.

"Боялись этого с первого дня. Последовал "эффект домино".

Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня заболел первый спортсмен – Елена Билосюк", – прокомментировал болезнь тренер женской сборной Урош Велепец.

Специалист добавил, что спортсменки фактически пожертвовала целым сезоном ради подготовки к Олимпиаде. Ночью у Билосюк была повышенная температура, на утро состояние улучшилось, но тест оказался положительным.

По словам Велепца, неизвестно, сможет ли Елена бежать гонки на Олимпийских играх, прежде всего речь идет о женской эстафете. До нее осталось две недели.

Также он сообщил, что у сборной Украины уже несколько дней нет массажа, потому что у физиотерапевта команды тоже коронавирус.