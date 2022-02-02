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Олимпиада 2022: сборная Украины по биатлону потеряла капитана через коронавирус

Автор: Андрей Вырва

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное: Спорт.

Елена стала первой украинской спортсменкой, которая заболела коронавирусом в Пекине.

"Боялись этого с первого дня. Последовал "эффект домино".

Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня заболел первый спортсмен – Елена Билосюк", – прокомментировал болезнь тренер женской сборной Урош Велепец.

Специалист добавил, что спортсменки фактически пожертвовала целым сезоном ради подготовки к Олимпиаде. Ночью у Билосюк была повышенная температура, на утро состояние улучшилось, но тест оказался положительным.

По словам Велепца, неизвестно, сможет ли Елена бежать гонки на Олимпийских играх, прежде всего речь идет о женской эстафете. До нее осталось две недели.

Также он сообщил, что у сборной Украины уже несколько дней нет массажа, потому что у физиотерапевта команды тоже коронавирус.

Напомним, что ранее мужская сборная Украины по биатлону потеряла тренеров из-за коронавируса.

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