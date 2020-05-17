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У Олега Ляшко родился сын: первые подробности

Lite » Стиль жизни 17.05.2020 - 12:23
У Олега Ляшко родился сын: первые подробности
Олега Ляшко с женой (фото: facebook.com/O.Liashko)

Депутат Олег Ляшко поделился радостной новостью

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко стал отцом. Он также решил поблагодарить медработников роддома. Отдельные слова благодарности он выразил своей 50-летней супруге Росите.

Чиновник решил поделиться радостной новостью со своими читателями в Facebook.

"Родился сын! Благодарю Бога и жене за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - написал он.

Стоит отметить, что не так давно экс-нардеп поделился снимками своей беременной супруги. На фото, Росита Сайранен, которая уже находится на последних неделях беременности, выгуливает собак возле дома. Кстати, о беременности жены Ляшко намекнул еще в марте этого года. Тогда политик опубликовал у себя на странице снимок, на котором держит в руках ползунки.

У Олега Ляшко родился сын: первые подробности

У Олега Ляшко родился сын (фото: facebook.com/O.Liashko)

Олег Ляшко и Росита в браке с 2018 года. К тому отношения у них продолжались 20 лет. Стоит отметить, что у бывшего нардепа и его супруги есть взрослая дочь Владислава Горбенко.

Напомним, что прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко и Геруса.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины Олег Ляшкобеременность
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