Олег Винник рассказал, как держит себя в форме на карантине: днем отказался от еды совсем

Популярный украинский певец Олег Винник во время карантина из-за коронавируса не унывал. Артист занимался спортом, писал новые песни и работал над различными проектами с другими звездами.

О том, как именно он пережил "домашнее заточение", в котором оказались и миллионы других украинцев из-за пандемии, Винник рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

"Спорт никто не отменял! Занимаюсь спортом, тружусь в студии, пишу новые песни, работаю над новыми проектами и коллаборациями. Думаю, будет интересно, когда я смогу это все презентовать. В постоянном процессе", - говорит Олег и подчеркивает: труд - лучшая терапия от различных ограничений.

Сейчас, когда ограничений становится все меньше, у Олега уже есть возможность посещать спортзал.

"А раньше все тренировки, как положено, проходили с тренером онлайн", - отмечает певец.

Но некоторые весомые изменения в жизни кумира украинских женщин все же произошли.

"В моем личном графике день сменился ночью. Я работаю в основном по ночам, соответственно и ем ночью. В связи с этим днем отказался от еды совсем", - резюмировал артист.

Олег Винник не прекращал работу над новыми песнями даже во время карантина

Напомним, что совсем недавно Винник выпустил свой новый клип на песню "Безумная любовь". Более того, артист поделился с фанатами еще и закулисьем видео, показав, что осталось за кадром его видеошедевра.

Интересно, в частности, что девушки, принявшие участие в съемках клипа, прошли предварительный отбор, "отвоевав" свое место среди нескольких десятков претенденток. Исключение составила главная героиня. Танцовщица Анастасия Сергеева получила роль вне кастинга.

"Подбором персонажей занималась режиссерская группа. Мне предварительно показали фотографии девчат, но я, честно говоря, даже не успел спросить, кто из них главная героиня. С Настей мы познакомились непосредственно на съемочной площадке. Однако я остался доволен, Кате Царик [режиссерка клипа - ред.] удалось найти правильный типаж", - рассказывает Винник.

На площадке работали каскадеры, которые помогали девушкам выполнять трюки. Клип снимали около 20-ти часов. В течение пяти из них Анастасии Сергеевой приходилось висеть на тросах. А фотомодели, финалистке шоу "Голос країни 10" Екатерине Степуре довелось сниматься с парашютом, чтобы устранить свою конкурентку согласно сюжету видео.

Олег Винник показал закулисье клипа "Безумная любовь"

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