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В окупованому Сімферополі мобілізовані побили до смерті свого полковника

Сімферополь, П'ятниця 10 листопада 2023 08:24
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В окупованому Сімферополі мобілізовані побили до смерті свого полковника Фото: російські "мобіки" в окупованому Сімферополі вбили свого полковника (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Сімферополі у Криму російські мобілізовані вбили свого полковника, після чого перевдяглися "по цивілці" та втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Інцидент стався 1 листопада, коли полковник ЗС РФ Мусурбеков був побитий "мобіками" й отримав тілесні ушкодження, які призвели до фатальних наслідків. Так, 7 листопада у лікарні Сімферополя медики констатували його смерть.

Напад на Мусурбекова здійснила група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, яка входить до 8-ї армії південного військового округу РФ.

"Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку", - розповіли у ГУР.

Військові ЗС РФ, підозрювані у вбивстві полковника, того ж дня перевдяглися в цивільний одяг і самовільно залишили дислокацію свого підрозділу. "Мобіки" ворожої армії втекли з окупованого Криму на територію РФ до Краснодарського краю.

Дезертирство у росармії

Цей випадок дезертирства у військах російських окупантів - далеко не перший. Додамо також, що за даними Генштабу ЗСУ, кількість подібних епізодів лише збільшується.

Нагадаємо, що влітку на Донбасі дезертували мобілізовані РФ "зеки", вбивши солдатів та викравши зброю.

Перед тим у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області дезертували близько 40 військових РФ. Також повідомлялося, що 28 травня у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекли семеро мобілізованих, які раніше були ув'язненими - тоді п'ятьох із них упіймали, а одного вбили.

Додамо, що 25 травня стало відомо про аналогічний інцидент біля Сватового, коли близько 20 мобілізованих зникли, викравши "КамАЗ". А у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області 9 червня дезертували близько 90 російських військовослужбовців.

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Сімферополь Мобілізація в Росії
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