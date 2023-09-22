В окупованому Севастополі люди скаржаться на отруєння димовими завісами

За повідомленнями каналу, кілька випадків вже підтвердили. Підписники повідомляють, що після диму у людини починається запаморочення, нудота, іноді блювання.

"Симптоми схожі: у день, коли людина надихалася цим димом, наступного дня сильно болить голова, таблетки не допомагають. Спостерігається нудота, іноді навіть блювання." - розповіли в Telegram-каналі.

Лікарі останнім часом часто стикаються з таким діагнозом.

Ситуація у Криму

Окупанти включають димову завісу, щоб приховати наслідки "прильотів". Так, 22 вересня в окупованому Севастополі двічі включали димову завісу після попадання по штабу Чорноморського флоту.

Також повідомляють про прильоти у військові частини загарбників у Бахчисараї. Поблизу Сімферополя спалахнуло декілька пожеж, можливо через падіння уламків.

Під масштабний удар потрапив аеродром Саки. Спочатку ЗСУ запустили безпілотники, для перевантаження російської ППО, а потім запустили "Нептун".

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