UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Севастополі лунає стрілянина в районі військового училища, - ЗМІ

Фото: в окупованому Севастополі лунає стрілянина в районі військового училища (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Севастополі пролунали звуки стрілянини. Вона пролунала в районі військового училища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

"У Севастополі чути стрілянину з автоматичної зброї в районі російського військового училища біля Стрілецької бухти", - повідомляє видання, але подробиць не надає.

Зазначимо, що окупаційна "влада" Севастополя наразі ситуацію не коментувала. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно в Севастополі окупанти заявляли про атаку дронів. Зокрема, Чорноморський флот РФ заявляв, що нібито відбив атаку підводних дронів.

Додамо, після чого в українських Силах оборони заявили, що сезон вибухів у тимчасово окупованому Криму, які там почали фіксувати все частіше, лише розпочався.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
військовийСевастопільКрым