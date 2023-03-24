В окупованому Севастополі лунає стрілянина в районі військового училища, - ЗМІ

"У Севастополі чути стрілянину з автоматичної зброї в районі російського військового училища біля Стрілецької бухти", - повідомляє видання, але подробиць не надає.

Зазначимо, що окупаційна "влада" Севастополя наразі ситуацію не коментувала. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно в Севастополі окупанти заявляли про атаку дронів. Зокрема, Чорноморський флот РФ заявляв, що нібито відбив атаку підводних дронів.

Додамо, після чого в українських Силах оборони заявили, що сезон вибухів у тимчасово окупованому Криму, які там почали фіксувати все частіше, лише розпочався.

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