ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Севастополі лунає стрілянина в районі військового училища, - ЗМІ

Новость на русском →
Севастополь, П'ятниця 24 березня 2023 15:09
В окупованому Севастополі лунає стрілянина в районі військового училища, - ЗМІ Фото: в окупованому Севастополі лунає стрілянина в районі військового училища (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Севастополі пролунали звуки стрілянини. Вона пролунала в районі військового училища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

"У Севастополі чути стрілянину з автоматичної зброї в районі російського військового училища біля Стрілецької бухти", - повідомляє видання, але подробиць не надає.

Зазначимо, що окупаційна "влада" Севастополя наразі ситуацію не коментувала. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно в Севастополі окупанти заявляли про атаку дронів. Зокрема, Чорноморський флот РФ заявляв, що нібито відбив атаку підводних дронів.

Додамо, після чого в українських Силах оборони заявили, що сезон вибухів у тимчасово окупованому Криму, які там почали фіксувати все частіше, лише розпочався.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
військовий Севастопіль Крым
NEWS
Окупаційна влада Криму почала активно готуватись до виїзду з півострова, - ГУР
Окупаційна влада Криму почала активно готуватись до виїзду з півострова, - ГУР
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію