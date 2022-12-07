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На окупованому Донбасі сталася ДТП з російськими військовими, 16 з них загинули

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Донбас, Середа 07 грудня 2022 09:22
На окупованому Донбасі сталася ДТП з російськими військовими, 16 з них загинули Фото: на окупованому Донбасі сталася ДТП з російськими військовими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донбасі сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок чого 16 з них загинули, а троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією окупантів, вантажівка та мікроавтобус зіткнулися у Шахтарському районі Донецької області.

"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей, ще троє постраждали...Троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані", - пишуть пропагандистські ЗМІ, посилаючись на дані так званих "екстрених служб".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запорізькій області окупанти влаштували смертельну ДТП.

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