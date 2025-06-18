В окупованому Бердянську застрелили зрадника Михайла Грицая, - ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську сьогодні, 18 червня, було ліквідовано зрадника і військового злочинця Михайла Грицая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне розвідувальне управління в Telegram .

"18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника і воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича", - ідеться в повідомленні розвідки.

Що відомо про Грицая

Як зазначили в ГУР, Грицай родом із Полтавської області. Він проживав у Бердянську й очолював там осередок партії "Соціалістична Україна".

Фото: Михайло Грицай (misto.zp.ua)

Після того, як окупанти захопили місто, він почав добровільно співпрацювати з ними. Зрадник отримав посаду в окупаційній адміністрації - був так званим в.о. міського голови і водночас заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Фактично він дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів.

У розвідці уточнили, що Грицай причетний до воєнних злочинів - він тероризував мешканців Бердянська, видавав окупантам проукраїнських громадян і брав участь в організації катівень.

Йому заочно повідомили про підозру в держзраді ще 2022 року.