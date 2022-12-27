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В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю: серед вбитих четверо дітей

Фото: в окупованій Макіївці розстріляли сім'ю (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім'ю з 8 осіб. Серед жертв четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Вказано, що найменшому члену сім'ї був лише 1 рік. Імовірно, сім'я була розстріляна з автоматичної зброї.

Як передають ЗМІ, зловмисники після вбивства викрали їхній автомобіль Skoda.

Після чого в місті оголосили план "Перехоплення", про це заявив гауляйтер Макіївки Владислав Ключаров.

Своєю чергою окупаційна влада вже заявила, що це був нібито "грабіж" і стверджує про нібито "затримання трьох підозрюваних".

Зазначається, що це раніше засуджені жителі мікрорайону "Калінінський", вони нібито "зізналися, що вчинили злочин із корисливих спонукань з метою крадіжки автомобіля та цінного майна".

Українські правоохоронці поки не надали жодних коментарів щодо цього.

Раніше ми писали, що в Харківській області росіяни розстріляли колону з 15 приватних автомобілів, в яких знаходились мирні жителі, через що загинули люди.

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МакіївкаДонецька область