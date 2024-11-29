В окупованій Херсонській області фіксується масове дезертирство росіян

У 205-й окремій мотострілецькій бригаді Збройних сил РФ, що дислокується на Придніпровському напрямку в тимчасово окупованій Херсонській області, зафіксовані масові випадки дезертирства солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.
За словами агента руху, масові випадки дезертирства в бригаді фіксуються через свавілля з боку командирів: групові побиття, погрози відправки на завдання "в один кінець" та цілодобові чергування, що позбавляють відпочинку.
Крім того військовослужбовці місяцями не отримують виплати.
"Солдати, не бажаючи миритися з таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються по допомогу до правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205-й бригаді вони набули масового характеру", - йдеться у повідомленні.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), масові дезертирства у російській армії пов'язані з поганим ставленням командування і нездатністю забезпечити солдат достатньою кількістю зброї.
Тим часом військові-дезертири армії Північної Кореї хочуть служити в Україні.
Раніше СБУ затримала дезертира, який зрадив Україну, перейшов до ворога і коригував удари РФ.
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