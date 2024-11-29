В окупованій Херсонській області фіксується масове дезертирство росіян

За словами агента руху, масові випадки дезертирства в бригаді фіксуються через свавілля з боку командирів: групові побиття, погрози відправки на завдання "в один кінець" та цілодобові чергування, що позбавляють відпочинку.

Крім того військовослужбовці місяцями не отримують виплати.

"Солдати, не бажаючи миритися з таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються по допомогу до правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205-й бригаді вони набули масового характеру", - йдеться у повідомленні.