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В окупованій Херсонській області фіксується масове дезертирство росіян

П'ятниця 29 листопада 2024 05:30
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В окупованій Херсонській області фіксується масове дезертирство росіян Фото: в російській армії зростає кількість дезертирів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У 205-й окремій мотострілецькій бригаді Збройних сил РФ, що дислокується на Придніпровському напрямку в тимчасово окупованій Херсонській області, зафіксовані масові випадки дезертирства солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.

За словами агента руху, масові випадки дезертирства в бригаді фіксуються через свавілля з боку командирів: групові побиття, погрози відправки на завдання "в один кінець" та цілодобові чергування, що позбавляють відпочинку.

Крім того військовослужбовці місяцями не отримують виплати.

"Солдати, не бажаючи миритися з таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються по допомогу до правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205-й бригаді вони набули масового характеру", - йдеться у повідомленні.

Дезертири у війні РФ проти України

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), масові дезертирства у російській армії пов'язані з поганим ставленням командування і нездатністю забезпечити солдат достатньою кількістю зброї.

Тим часом військові-дезертири армії Північної Кореї хочуть служити в Україні.

Раніше СБУ затримала дезертира, який зрадив Україну, перейшов до ворога і коригував удари РФ.

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