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Окупанти зранку вдарили по Харківській області, загинув чоловік

Фото: окупанти зранку вдарили по Вовчанську Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 20 липня обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби", - повідомив він.

За даними ОВА, окупанти протягом минулої доби обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Росіяни використали міномети, ствольну і реактивну артилерію, інше озброєння.

Вчора армія РФ теж кілька разів обстріляла Вовчанськ. Пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Також окупанти обстріляли Куп'янськ з самохідного міномету "Тюльпан", пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків.

Нічні обстріли України

Росія цієї ночі атакувала південь та північ України. Окупанти випустили 19 ракет та стільки ж дронів іранського виробництва. Сили ППО збили 13 "Шахедів" та 5 ракет.

Під ударом ворога опинилися Одеса та Миколаїв. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, інфраструктурні об'єкти та інші будівлі. В Одесі внаслідок атаки постраждали четверо осіб, а у Миколаєві - 19.

Також російські окупанти атакували "Шахедами" Суми та Чернігівську область.

Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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