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Окупанти знову атакували Харківську область: у Куп'янську загинув цивільний

Фото: окупанти знову атакували Харківську область (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за добу кілька разів обстріляли Харківську область із артилерії. Внаслідок атак у Куп'янську загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він розповів, що протягом доби ворог обстрілював із артилерії населені пункти, розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном із РФ у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. У Куп'янську внаслідок ударів загинув 60-річний чоловік.

Крім того, вчора росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, "прильоти" були об'єктами інфраструктури Харкова та області.

"В результаті ворожої ракетної атаки загинули 2 цивільних чоловіків 55 і 54 років, чоловіка 52 роки госпіталізовано з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. По удару потрапили Київ та область. Проте українські захисники знищили усі ворожі БПЛА.

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