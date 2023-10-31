Окупанти на Запорізькому напрямку розстрілюють полонених та своїх військових, - Федоров

Відповідаючи на питання стосовно того, чи правдивою є інформація в мережі щодо розстрілу окупантами полонених бійців Національної гвардії України, Федоров сказав, що йому відомо про це з відкритих джерел.

Водночас мер наголосив, що окупанти зараз використовують усі можливі методи, щоб стримати ЗСУ на Запорізькому напрямку. За його словами, росіяни бояться, що якщо не вдасться тримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі.

"Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися - розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ, - розповів Федоров.

Також мер Мелітополя розповів про те, що, за словами місцевих, в окупованій частині Запоріжжя часто бачать розстріляних російських військових.

За його словами, російська армія проводить інтенсивну чистку всередині свого війська на Запорізькому напрямку, оскільки має проблеми з мотивацією бійців воювати.

"Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти ЗСУ - багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму", - зазначив Федоров.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області.

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.