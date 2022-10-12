Окупанти використовують проти ЗСУ гранати хімічної дії К-51 (фото)

Російські окупанти використовують проти українських військ гранати К-51. Це озброєння хімічної дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Окупанти використовують безпілотники, які скидають ручні сльозогінні газові гранати К-51.
У Запорізькій області підрозділи ЗСУ за допомогою засобів радіоелектронної боротьби знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат. Він ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною.
"Російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.
Фото: ворог застосовує проти ЗСУ гранати К-51 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 у Миколаївській області.
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