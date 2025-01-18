Окупанти вдарили по Кривому Рогу, а Іран та РФ уклали новий договір: новини за 17 січня

Росіяни вдарили по Кривому Рогу

Російська армія 17 січня завдала удару балістикою по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, навчальний заклад. Спочатку повідомлялось про трьох поранених та трьох загиблих.

Після цього кількість жертв та поранених почало зростати. За останніми даними четверо людей загинули, ще дев'ятеро були поранені.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Росія уклала договір про стратегічне партнерство з Іраном

Росія уклала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Документ підписали російський диктатор Володимир Путін та іранський президент Масуд Пезешкіан за підсумками переговорів у Москві. Текст документа ще не опубліковано.

До цього відносини Москви та Тегерана спиралися на договір про співпрацю від 2001 року. Активна робота над новим документом почалася в січні 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Зазначимо, після церемонії підписання Пезешкіан заявив, що Іран виступає за політичне врегулювання російсько-української війни.

Фіцо запропонував Зеленському нову дату і місце зустрічі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував українському президенту Володимиру Зеленському нову дату і місце зустрічі.

Фіцо повідомив, що провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, обговорювали тему постачання газу.

"Під час бесіди я також повідомив, що ми вже кілька днів пропонуємо провести спільну зустріч із паном Зеленським у вівторок увечері (21 січня, - ред.) у Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, де ми обоє будемо присутні", - додав прем'єр.

Він також сказав, що зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але "Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію".

Однак пізніше Зеленський із сарказмом прокоментував нову пропозицію словацького прем'єра.

Зокрема, у коментарі виданню Зеленський заявив, що не може нічого планувати, бо Фіцо "може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі".

"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення", - додав президент.

Верховний суд США відмовився "рятувати" TikTok

Верховний суд США залишив чинним закон про заборону TikTok. Цей закон вимагає заблокувати платформу коротких відео з 19 січня 2025 року, якщо китайський ByteDance не продасть її американській компанії.

Згідно з рішенням Верховного суду, ухвалений торік і підписаний президентом Джо Байденом закон не порушує першу поправку до конституції США, яка захищає свободу слова.

Водночас обраний президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення щодо роботи медіаплатформи TikTok.

"Конгрес надав мені рішення, тож рішення прийматиму я", - сказав він.

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Новообраний президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Це сталося у п'ятницю, 17 січня.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп підтвердив телефонну розмову з лідером Китаю. За словами обраного президента США, вони обговорили заборону TikTok, торгівлю та зусилля з досягнення миру.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС

Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників. Тепер її передадуть на розгляд ізраїльському уряду.

"Після розгляду всіх аспектів: політичних, аспектів безпеки та гуманітарних, і виходячи з розуміння того, що запропонована угода сприяє досягненню цілей війни, комісія міністрів з питань національної безпеки (військово-політичний кабінет) рекомендувала уряду затвердити запропонований план", - йдеться у заяві.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху додали, що засідання уряду буде проведено пізніше сьогодні, 17 січня.

США потай інвестували в розвиток виробництва дронів в Україні

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розсекретила останню частину інформації про військову підтримку України. У даних йдеться про секретну підтримку військової індустрії безпілотників.

За словами американських чиновників, вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні почати та розширити виробництво безпілотників у боротьбі з більш численною і краще оснащеною армією Росії.

Зокрема, та підтримка, яка "залишалась в тіні", була направлена на допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників і революційних методів ведення воєн.Адже окрім технічної підтримки, США витратили значні кошти, зокрема 1,5 мільярда доларів, відправлених у вересні минулого року, на розвиток виробництва безпілотників.

Як заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван, ця підтримка справила "реальний стратегічний вплив" на перебіг війни.