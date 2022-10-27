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Окупанти вчора вбили трьох цивільних у Бахмуті

Фото: окупанти вчора вбили трьох цивільних у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 26 жовтня стало відомо про трьох мирних жителів Донбасу, убитих росіянами - у Бахмуті. Ще 2 людини за вчора отримали поранення", - розповів він.

Зазначається, що всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1103 мирних жителів, ще 2474 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Крім того, вночі росіяни атакували одну із громад Київської області. Система ППО збила кілька ворожих цілей.

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Донецька область