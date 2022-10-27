Окупанти вчора вбили трьох цивільних у Бахмуті

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 26 жовтня стало відомо про трьох мирних жителів Донбасу, убитих росіянами - у Бахмуті. Ще 2 людини за вчора отримали поранення", - розповів він.

Зазначається, що всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1103 мирних жителів, ще 2474 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.