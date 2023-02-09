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Окупанти вбили ще двох мирних жителів Донецької області

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Донецька область, Четвер 09 лютого 2023 08:31
Окупанти вбили ще двох мирних жителів Донецької області Фото: окупанти вбили ще двох мирних жителів на Донеччині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують атакувати населені пункти на Донеччині. Минулої доби окупанти вбили двох цивільних і поранили сімох жителів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 8 лютого росіяни вбили двох мешканців Донецької області – у Бахмуті. Ще 7 мешканців області отримали поранення", – написав він.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію РФ загинули 1354 цивільних, ще 3009 місцевих жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора у Слов'янську на Донеччині ніч пройшла неспокійно. Зафіксовано приліт у районі приватного сектору.

Також ми писали, що українські військові вдарили з протитанкової гармати зі скупчення російських загарбників у тимчасово окупованому населеному пункті Донецької області.

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