Окупанти вбили ще чотирьох цивільних у Донецькій області

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули четверо людей, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 21 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще 4 особи в області отримали поранення", - розповів він.

Зазначається, що всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 1220 осіб, ще 2620 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.