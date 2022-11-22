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Окупанти вбили ще чотирьох цивільних у Донецькій області

Фото: росіяни вчора вдарили по Донецькій області (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули четверо людей, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 21 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще 4 особи в області отримали поранення", - розповів він.

Зазначається, що всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 1220 осіб, ще 2620 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, дощова погода сповільнила бойові дії на Луганщині, проте ЗСУ продовжують контранступальні операції. Водночас на півдні окупанти будують другу та третю лінію оборони.

Також вчора повідомлялося, що після втрати Херсона окупанти намагаються підняти бойовий дух та концентрують свої сили на сході. Їхньою метою є вихід на кордони Донецької області.

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Російська ФедераціяДонецька область