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Окупанти вбили ще чотирьох людей у Донецькій області, є поранені, - ОВА

Фото: Окупанти вбили ще чотирьох людей у Донецькій області (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 14 лютого, продовжила завдавати ударів по населених пунктах на Донеччині та вбила чотирьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Ще 4 людини загинули сьогодні від російських обстрілів на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

За словами Філашкіна, в Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, у Багатирі Великоновосілківської громади - двоє чоловіків. 

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)

Крім того, у Багатирі 2 людини дістали поранення. У селі пошкоджено 7 приватних будинків, аптеку та магазин.

Обстріли населених пунктів в Україні

Сьогодні російські військові вдарили по Миколаївці в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше дві жінки.

Також російська армія сьогодні, 14 лютого, вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області та поранила чоловіка.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьВійна в Україні