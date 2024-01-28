UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вбили останнього жителя одного з прикордонних сіл у Сумській області

Ілюстративне фото: росіяни вбили останнього мешканця села Степок у Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Загибель чоловіка підтвердив його син, місцева влада та СБУ. Тіло 60-річного чоловіка знайшли 24 січня. Місцева влада повідомляє, що, ймовірно, окупанти обстріляли село на минулих вихідних або у понеділок, 22 січня.

 

suspilne.media

Син загиблого зазначає, що було пряме попадання ворожого снаряду у кімнату, де був чоловік. Його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися.

Село Степок знаходиться недалеко від кордону з РФ поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка".

СБУ розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

скриншот google.com/maps

 

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Раніше військові попереджали про загрозу ДРГ у Сумській області та наголошували, що біля кордону з РФ досі небезпечно.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

У Сумській області російська ДРГ 27 січня розстріляла брата та сестру. Вони загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України