Окупанти вбили чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового

Вбивства полонених українських військових росіянами

Останнім часом випадки вбивства, зокрема розстрілу, полонених українських військових на фронті в Україні почастішали. Причому випадків настільки багато, що не виключено, що російські загарбники почали використовувати вбивства полонених українських військових як тактику.

Наприклад, 18 жовтня біля Селидового російські військові стратили двох українських військових.

Крім того, правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Зокрема, вони вже встановили підрозділ окупантів, які могли влаштувати страту. Це наймасовіший випадок страти українських військовополонених на лінії фронту з початку війни.

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