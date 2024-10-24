Окупанти вбили чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового

Російські війська вбили чотирьох військовослужбовців Нацгвардії у районі Селидового. Перед цим бійців НГУ було взято в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За оперативними даними, 6 жовтня четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове.
"Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео", - йдеться у повідомленні.
Наступного дня, як зазначають прокурори, Сили оборони повернули втрачені позиції.
"У ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", - додали у відомстві.
В Офісі генпрокурора наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Останнім часом випадки вбивства, зокрема розстрілу, полонених українських військових на фронті в Україні почастішали. Причому випадків настільки багато, що не виключено, що російські загарбники почали використовувати вбивства полонених українських військових як тактику.
Наприклад, 18 жовтня біля Селидового російські військові стратили двох українських військових.
Крім того, правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Зокрема, вони вже встановили підрозділ окупантів, які могли влаштувати страту. Це наймасовіший випадок страти українських військовополонених на лінії фронту з початку війни.
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