Окупанти вбили чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового

Російські війська вбили чотирьох військовослужбовців Нацгвардії у районі Селидового. Перед цим бійців НГУ було взято в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За оперативними даними, 6 жовтня четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове. "Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео", - йдеться у повідомленні. Наступного дня, як зазначають прокурори, Сили оборони повернули втрачені позиції. "У ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", - додали у відомстві. В Офісі генпрокурора наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Новина доповнюється...