Окупанти розстріляли двох українських полонених на Покровському напрямку

Росіяни 10 листопада розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Покровському напрямку. За цим фактом розпочато розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.
За інформацією правоохоронців, 10 листопада окупанти проводили штурми укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району. Там вони взяли в полон двох українських воїнів. Після цього росіяни змусили полонених роздягнутися і під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.
Також в Офісі генпрокурора перевіряють інформацію про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників на цій позиції.
Правоохоронці нагадали, що такі дії ворога класифікуються як тяжкий міжнародний злочин та грубе порушення Женевських конвенцій. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
Варто зауважити, що це вже не перший випадок, коли російські терористи розстрілюють українських військовополонених. Тільки на Покровському напрямку відомо про низку таких випадків страти.
Зокрема, 1 жовтня тоді ще генпрокурор Андрій Костін повідомив, що росіяни провели наймасовішу з початку війни страту українських військовополонених. Вони розстріляли одразу 16 українських воїнів.
При цьому на початку листопада українські правоохоронці писали, що окупанти розстріляли на Покровському напрямку шістьох воїнів ЗСУ, які потрапили в полон.
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