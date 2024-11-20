Окупанти розстріляли двох українських полонених на Покровському напрямку

Розстріл українських полонених

Варто зауважити, що це вже не перший випадок, коли російські терористи розстрілюють українських військовополонених. Тільки на Покровському напрямку відомо про низку таких випадків страти.

Зокрема, 1 жовтня тоді ще генпрокурор Андрій Костін повідомив, що росіяни провели наймасовішу з початку війни страту українських військовополонених. Вони розстріляли одразу 16 українських воїнів.

При цьому на початку листопада українські правоохоронці писали, що окупанти розстріляли на Покровському напрямку шістьох воїнів ЗСУ, які потрапили в полон.

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