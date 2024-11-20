Окупанти розстріляли двох українських полонених на Покровському напрямку

Росіяни 10 листопада розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Покровському напрямку. За цим фактом розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram .

За інформацією правоохоронців, 10 листопада окупанти проводили штурми укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району. Там вони взяли в полон двох українських воїнів. Після цього росіяни змусили полонених роздягнутися і під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Фото: росіяни розстріляли українських військовополонених (t.me/pgo_gov_ua)

Також в Офісі генпрокурора перевіряють інформацію про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників на цій позиції.

Правоохоронці нагадали, що такі дії ворога класифікуються як тяжкий міжнародний злочин та грубе порушення Женевських конвенцій. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людей.