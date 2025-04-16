Окупанти розстріляли беззбройного полоненого ЗСУ на Донеччині: розпочато розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, троє бійців ЗСУ 11 квітня 2025 року виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї.

Наразі проводяться слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події. А також причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", - сказано у повідомленні.

Реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на розстріл українського полоненого.

"Акцентую, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополонених, норм МГП та є тяжким міжнародним злочином! Я вже направив листи до ООН та МКЧХ. Дії міжнародної спільноти та реакція має бути тут і зараз", - написав Лубінець.

Він підкреслив, що злочини росіян потрібно зафіксувати, а винних - притягнути до відповідальності.

Він також звернувся до громадян із закликом повідомляти про порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців. Зокрема, повідомити про це на "гарячу лінію" за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.