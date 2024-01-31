Окупанти реєструють "гастролерів-виборців" для фальсифікацій голосування, - ЦНС

"Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах гастролерів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають в ЦНС, йде активна реєстрація "мертвих душ" з метою продемонструвати нібито легальність "виборів" на тимчасово окупованій території, які "відвідують" дільниці.

"Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах", - пояснюють логіку окупантів.

Центр національного спротиву закликав ігнорувати "вибори" й не відкривати двері російським солдатам при обході будинків в дні "голосувань".