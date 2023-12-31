ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти продовжують привласнювати нерухомість громадян України, - ЦНС

Україна, Неділя 31 грудня 2023 22:48
UA EN RU
Окупанти продовжують привласнювати нерухомість громадян України, - ЦНС Фото: окупанти продовжують привласнювати нерухомість громадян України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують привласнювати нерухомість громадян України на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В центрі наголосили, що російсько-окупаційна влада продовжує порушувати права людей на окупованих територіях сходу та півдня України, особливо що стосується прав людини.

"Найпоширенішим порушенням прав людини на окупованих територіях за поточний рік є порушення права на власність", - заявили в ЦНС.

Центр національного спротиву повідомив, що російсько-окупаційні війська разом з представниками місцевих окупаційних адміністрацій, а також інші члени незаконних збройних формувань систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців.

Відтак, громадяни України, які були змушені виїхати з окупованих територій та на даний час не мають змоги підтвердити право власності на нерухомість.

"У зв’язку з цим, окупаційна влада не соромлячись допомагає своїм “защитникам отечества”, ветеранам бойових дій, особливо тим, які брали активну участь під час широкомасштабного вторгнення", - заявили в ЦНС.

Крім цього, в центрі повідомили, що низка нерухомості на ТОТ використовується та у воєнних цілях, зокрема, для розміщення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ.

Репресії в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема в пошуках підпілля ворог регулярно проводить в окупації рейди, які супроводжуються репресіями й залякуванням цивільного населення.

З початку 2024 року ворог планує заборонити на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами, а також відмовлятиме у медичному обслуговуванні українцям, які відмовились від триколору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес