Окупанти продовжують привласнювати нерухомість громадян України, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

В центрі наголосили, що російсько-окупаційна влада продовжує порушувати права людей на окупованих територіях сходу та півдня України, особливо що стосується прав людини.

"Найпоширенішим порушенням прав людини на окупованих територіях за поточний рік є порушення права на власність", - заявили в ЦНС.

Центр національного спротиву повідомив, що російсько-окупаційні війська разом з представниками місцевих окупаційних адміністрацій, а також інші члени незаконних збройних формувань систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців.

Відтак, громадяни України, які були змушені виїхати з окупованих територій та на даний час не мають змоги підтвердити право власності на нерухомість.

"У зв’язку з цим, окупаційна влада не соромлячись допомагає своїм “защитникам отечества”, ветеранам бойових дій, особливо тим, які брали активну участь під час широкомасштабного вторгнення", - заявили в ЦНС.

Крім цього, в центрі повідомили, що низка нерухомості на ТОТ використовується та у воєнних цілях, зокрема, для розміщення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ.

Репресії в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема в пошуках підпілля ворог регулярно проводить в окупації рейди, які супроводжуються репресіями й залякуванням цивільного населення.

З початку 2024 року ворог планує заборонити на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами, а також відмовлятиме у медичному обслуговуванні українцям, які відмовились від триколору.

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