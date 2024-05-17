Окупанти підтвердили загибель командира військової частини від удару по Криму

Нагадаємо, ми повідомляли, що російська база ППО в Криму потрапила під обстріл. Детальніше про обстріл та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Удари по Криму

Військові Збройних сил України періодично завдають ударів по об'єктах російських військових на території Криму. Для цього почасту використовуються дрони та далекобійні ракети.

Ми повідомляли, що нещодавно для удару по аеродрому в Джанкої використовувалися ракети ATACMS.

Так сьогодні у районі окупованого Севастополя в Криму пролунали вибухи. Пропагандистські медіа писали про нібито роботу ППО в місті та про атаку дронів.

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