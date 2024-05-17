Окупанти підтвердили загибель командира військової частини від удару по Криму

Під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі, що в Криму, загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "голови" окупаційної адміністрації Алушти Галини Огньової.
Дану інформацію у своїй публікації підтвердила, "голова" окупаційної адміністрації Алушти.
Кулаков загинув внаслідок ракетного удару 13 травня по базі окупантів на горі Ай-Петрі на півдні Криму.
Нагадаємо, ми повідомляли, що російська база ППО в Криму потрапила під обстріл. Детальніше про обстріл та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Військові Збройних сил України періодично завдають ударів по об'єктах російських військових на території Криму. Для цього почасту використовуються дрони та далекобійні ракети.
Ми повідомляли, що нещодавно для удару по аеродрому в Джанкої використовувалися ракети ATACMS.
Так сьогодні у районі окупованого Севастополя в Криму пролунали вибухи. Пропагандистські медіа писали про нібито роботу ППО в місті та про атаку дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.