ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти підтвердили загибель командира військової частини від удару по Криму

Крим, П'ятниця 17 травня 2024 21:39
UA EN RU
Окупанти підтвердили загибель командира військової частини від удару по Криму Фото: в Криму загинув окупант (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі, що в Криму, загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "голови" окупаційної адміністрації Алушти Галини Огньової.

Дану інформацію у своїй публікації підтвердила, "голова" окупаційної адміністрації Алушти.

Окупанти підтвердили загибель командира військової частини від удару по Криму

Кулаков загинув внаслідок ракетного удару 13 травня по базі окупантів на горі Ай-Петрі на півдні Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російська база ППО в Криму потрапила під обстріл. Детальніше про обстріл та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Удари по Криму

Військові Збройних сил України періодично завдають ударів по об'єктах російських військових на території Криму. Для цього почасту використовуються дрони та далекобійні ракети.

Ми повідомляли, що нещодавно для удару по аеродрому в Джанкої використовувалися ракети ATACMS.

Так сьогодні у районі окупованого Севастополя в Криму пролунали вибухи. Пропагандистські медіа писали про нібито роботу ППО в місті та про атаку дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію