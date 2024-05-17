Окупанти підтвердили загибель командира військової частини від удару по Криму

Під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі, що в Криму, загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "голови" окупаційної адміністрації Алушти Галини Огньової.

Кулаков загинув внаслідок ракетного удару 13 травня по базі окупантів на горі Ай-Петрі на півдні Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російська база ППО в Криму потрапила під обстріл. Детальніше про обстріл та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Удари по Криму

Військові Збройних сил України періодично завдають ударів по об'єктах російських військових на території Криму. Для цього почасту використовуються дрони та далекобійні ракети.

Ми повідомляли, що нещодавно для удару по аеродрому в Джанкої використовувалися ракети ATACMS.

Так сьогодні у районі окупованого Севастополя в Криму пролунали вибухи. Пропагандистські медіа писали про нібито роботу ППО в місті та про атаку дронів.

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