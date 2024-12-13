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Окупанти отруїли хімічними речовинами понад 2 тисячі українських воїнів, були загиблі

Ілюстративне фото: росіяни використовують на війні хімічну зброю (УНІАН)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад 2 тисячі українських захисників.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення з симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і загальної медичної інфраструктури України було скеровано понад 2 тисячі військовослужбовців з різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами", - розповів Власюк.

За його словами, зокрема, йдеться про отруєння речовинами сльозогінної дії CS і CN, які використовують у гранатах для боротьби з заворушеннями.

"Що стосується загиблих військовослужбовців, то ми маємо наразі, на жаль, три таких летальних випадки", - уточнив він.

 

 

Росія використовує хімічну зброю

Нагадаємо, раніше Організація із заборони хімічної зброї виявила, що Росія використовувала в Дніпропетровській області речовину CS.

Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас висловив "глибоку стурбованість" через використання Росією хімічної зброї.

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