Окупанти отруїли хімічними речовинами понад 2 тисячі українських воїнів, були загиблі

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення з симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і загальної медичної інфраструктури України було скеровано понад 2 тисячі військовослужбовців з різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами", - розповів Власюк.

За його словами, зокрема, йдеться про отруєння речовинами сльозогінної дії CS і CN, які використовують у гранатах для боротьби з заворушеннями.

"Що стосується загиблих військовослужбовців, то ми маємо наразі, на жаль, три таких летальних випадки", - уточнив він.